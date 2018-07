EUA pressionam Iraque por auxílio do Irã à Síria O senador democrata John Kerry, chefe do Comitê de Relações Exteriores do Senado, ameaçou ontem bloquear a ajuda americana ao Iraque. O motivo são os voos iranianos com destino à Síria que passam pelo país sem inspeção. O governo americano descobriu que os aviões enviam, em vez de ajuda humanitária, armas e especialistas da Guarda Revolucionária iraniana para auxiliar Bashar Assad no confronto contra rebeldes sírios. "Parece impróprio que estejamos tentando construir uma democracia e eles estejam trabalhando contra os nossos interesses", disse Kerry.