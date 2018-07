EUA pressionam sauditas para ajudar em transição Os EUA e aliados europeus estão pressionando a Arábia Saudita para que o país promova uma transição de poder suave no Iêmen. Segundo diplomatas citados pelo jornal britânico Financial Times, os sauditas estão em excelente posição para negociar com o presidente Ali Abdullah Saleh, que está internado no país. O governo da Arábia Saudita, no entanto, permanece dividido sobre o que fazer com o líder iemenita. / AP