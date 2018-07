EUA: prisão norte-coreana é pior que gulag soviético O enviado especial dos Estados Unidos para os direitos humanos na Coreia do Norte, Robert King, disse nesta terça-feira que as condições nos campos de presos políticos no país comunista são "brutais" e piores do que as existentes nos antigos gulag (campos de concentração e trabalhos forçados) da União Soviética durante a Guerra Fria. Os gulag foram desmantelados em 1961 na União Soviética.