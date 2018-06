EUA: prisioneiro mata policial em camburão e foge

O Departamento de Polícia de Nova Orleans informou que o policial Daryle Holloway foi baleado enquanto transportava o suspeito, que conseguiu, mesmo com as mãos algemadas, pegar a arma de fogo do oficial e atirar contra ele. Em seguida, o veículo da polícia bateu em um poste e o suspeito, Travis Boys, fugiu.

Equipes médicas de emergência chegaram ao local e encontraram Daryle Holloway no banco da frente do veículo. Ele foi levado para um hospital local, onde morreu pouco tempo depois.

De acordo com o chefe da polícia local, Michael Harrison, a caça ao suspeito, de 33 anos, ainda estava em curso. Ele estava sendo levado à prisão após ser condenado por lesão corporal grave.

Holloway, 45 anos, era membro do Departamento de Polícia de Nova Orleans desde 1992. Ele era o pai de três filhos. Fonte: Associated Press.