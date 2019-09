EUA processam Edward Snowden por publicar biografia sem autorização

WASHINGTON - O governo americano processou, nesta terça-feira, 17, o ex-analista da Agência de Segurança Nacional (NSA) Edward Snowden por ter divulgado detalhes confidenciais de seu trabalho em sua biografia, intitulada Permanent Record (Memória Permanente, em tradução livre).

LEIA TAMBÉM > Snowden completa cinco anos na Rússia com o futuro incerto

O processo foi protocolado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Segundo os advogados do governo americano, Snowden violou termos de confidencialidade com a publicação do livro, que teria de ser submetido à Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) e à NSA, onde Snowden trabalhou, antes da publicação.

O governo não deixou claro se tentará censurar a biografia. Lançado nesta terça-feira, o livro dá detalhes de como o governo americano recolheu sistematicamente e-mails, telefonemas e mensagens de milhões de cidadãos em nome da segurança nacional. Snowden vazou os documentos secretos em 2013.

Hoje, o analista de sistemas vive na Rússia para evitar a prisão. / WASHINGTON POST