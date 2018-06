EUA proíbem aviões de sobrevoarem a Síria

O anúncio substitui alertas anteriores para empresas aéreas dos EUA que aconselhavam a evitar sobrevoar a região, mas davam a aviões a opção de fazê-lo mesmo assim. A agência afirma que baseou sua decisão em "uma avaliação atualizada de riscos" e na "falta de qualquer pedido de operadores querendo voar naquele espaço aéreo".

De acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), "o conflito em curso e o ambiente de segurança volátil na Síria representam uma séria ameaça potencial para a aviação civil". A agência ainda enfatiza que "grupos extremistas armados na Síria" possuem armamento antiaéreo e alguns deles "derrubaram com sucesso aviões militares sírios" durante o conflito no país. Fonte: Dow Jones Newswires.