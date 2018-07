EUA prometem manter Cuba fora de cúpula A Casa Branca reiterou ontem não aceitar a presença de Cuba na Cúpula das Américas de 2016 se o país não tiver cumprido, até lá, os mesmos compromissos democráticos dos outros 34 países do Hemisfério. A declaração antecipa a posição americana na edição deste ano do encontro, que ocorre no fim de semana em Cartagena, Colômbia.