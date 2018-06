EUA: Promotoria pede 60 anos de prisão para Manning

A recomendação da sentença foi apresentada pelo capitão Joe Morrow, da promotoria militar, na véspera do início das deliberações sobre qual será a pena de Manning. No mês passado, Manning foi considerado culpado de 20 crimes relacionados aos vazamentos, com pena máxima de 90 anos de prisão.

Pouco depois da recomendação de Morrow, o advogado de defesa de Manning, David Coombs, não mencionou nenhum tempo específico, mas disse considerar sensato que nenhuma punição supere os 25 anos de reclusão, tempo no qual expiraria o segredo dos documentos vazados por seu cliente. Fonte: Associated Press.