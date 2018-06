EUA publicam mais de 7 mil páginas de e-mails de Hillary Clinton

WASHINGTON - O Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou na segunda-feira 7.800 páginas de e-mails de Hillary Clinton, o maior pacote de mensagens transmitidos pela pré-candidata à presidência dos EUA pelo Partido Democrata durante sua etapa como secretária de Estado (2009-2013).

Esse pacote responde à determinação do juiz federal Rudolph Contreras, que ordenou ao Departamento de Estado divulgar mensalmente, até janeiro de 2016, os e-mails de Hillary após ela revelar que havia utilizado uma conta particular para tratar assuntos de interesse nacional enquanto estava no governo.

"Esta é nossa maior publicação até o momento. A publicação supera a meta estipulada pela Justiça para que 66% dos e-mails de Hillary Clinton fossem disponibilizados ao público até 30 de novembro", destacou a porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Elizabeth Trudeau, em sua entrevista coletiva diária.

Com a sétima entrega, resta apenas a publicação de outros dois pacotes, um previsto para dezembro e outro para janeiro. Segundo a determinação judicial, todas as 55 mil páginas dos e-mails de Hillary devem ser divulgadas antes de 29 de janeiro de 2016.

Entre os e-mails divulgados na segunda-feira, há mensagens sobre a Primavera Árabe, o conflito árabe e israelense e a concessão de um visto de entrada nos EUA para Mariela Castro, filha do presidente cubano Raúl Castro, em 2012, que participaria de uma conferência como diretora do Centro Nacional de Educação Sexual (Cenesex).

Em uma mensagem datada de 18 de maio de 2012, a atual secretária adjunta de Estado para assuntos da Europa e Eurasia, Victoria Nuland, enviou a Hillary e outros assessores as perguntas que recebeu dos jornalistas sobre a concessão do visto à filha do presidente cubano durante a entrevista coletiva diária do Departamento de Estado.

Grande parte das mensagens divulgadas oferecem detalhes sobre a vida privada da pré-candidata, como a escolha de seus óculos e sua busca por vídeos sobre um determinado penteado.

A polêmica sobre os e-mails de Hillary teve origem no início de 2015, quando a ex-secretária de Estado se preparava para lançar sua candidatura presidencial e a imprensa americana revelou que ela havia utilizado seu e-mail particular para assuntos de interesse nacional. /EFE