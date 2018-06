EUA publicam fotos de soldados russos na Ucrânia

Uma cópia do documento de onze páginas foi dada a repórteres pelo Departamento de Estado. O arquivo inclui fotografias de pessoas na Crimeia e na cidade ucraniana de Slovyanski vestidos do mesmo modo e carregando o mesmo tipo de lançador de foguete RPG-30 usado por tropas russas.

Ainda não foi verificada a veracidade das imagens, que foram tiradas da Internet ou entregues por diplomatas ucranianos à Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE, na sigla em inglês) na semana passada. As fotos são o mais recente esforço do Ocidente para provar que Moscou está usando seu Exército para provocar desordem na Ucrânia. Fonte: Associated Press.