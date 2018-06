EUA quer acordo na Irlanda do Norte ainda neste ano A Casa Branca insistiu que os líderes envolvidos nas negociações de paz na Irlanda do Norte se comprometam a chegar a um acordo, porque os negociadores falharam na missão. A porta-voz da Casa Branca Caitlin Hayden afirmou que negociações entre várias partes atingiram uma conjuntura crítica. Ela reforçou que o objetivo continua sendo o de um acordo até o fim do ano.