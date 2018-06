EUA quer dados sobre possível ataque químico na Síria

A porta-voz do departamento Jen Psaki disse nesta segunda-feira que oficiais ainda tentam determinar o que aconteceu no vilarejo de Kafr Zita. Ela afirmou, porém, que os EUA levam a sério acusações sobre uso de materiais químicos em combate.

No domingo, o presidente da França, François Hollande, disse em entrevista a uma estação de rádio que havia "diversos elementos" sugerindo a recente utilização de armas químicas na Síria, mas que não havia provas definitivas. Psaki afirmou que os EUA estão trabalhando com as nações Unidas para obter mais detalhes. Fonte: Associated Press.