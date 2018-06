EUA querem ampliar tropas no Mar Negro, diz Romênia O presidente da Romênia, Traian Basescu, afirmou que os Estados Unidos solicitaram permissão para aumentar o número de tropas e aeronaves alocados em uma base aérea na região do Mar Negro, no leste do país. Os americanos querem adicionar até 600 tropas às mil que já estão na base de Mihail Kogalniceanu e aviões militares para "missões específicas".