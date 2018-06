EUA querem estreitar cooperação com Oriente Médio

A visita de Penny Pritzker acontece algumas semanas antes de o presidente norte-americano Barack Obama visitar a Arábia Saudita para encontrar o rei Abdullah, em um esforço para reparar as relações tensas entre os dois países devido à política dos EUA sobre o Irã e a Síria. Será a primeira visita de Obama à Arábia Saudita desde 2009.

Para Pritzker, é a primeira viagem de para fora da América do Norte como secretária de Comércio. Ela foi empossada como secretária em junho do ano passado. Ela é a primeira secretária de Comércio dos EUA a visitar a região do Golfo com uma missão comercial em 15 anos.

Pritzker disse que sua mensagem para os sauditas é que "as empresas americanas querem estar aqui". "Eu acredito que as empresas podem ser uma ponte para a prosperidade e segurança e essa é basicamente a nossa mensagem", disse Pritzker durante a primeira etapa de sua viagem no Oriente Médio. Fonte: Associated Press