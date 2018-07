EUA querem levar plano de ajuda ao Egito ao Congresso em breve

WASHINGTON - O governo de Barack Obama espera enviar em breve ao Congresso um plano que usaria até US$ 1 bilhão em perdão de dívida para ajudar o Egito a estabilizar a economia e expandir o setor privado.

"Espero levar em breve ao Congresso uma recomendação nossa de como esse dinheiro deve ser alocado", declarou o vice-secretário de Estado, Thomas Nides, durante coletiva em que falou de uma delegação empresarial que embarca no fim de semana para o Egito.

Obama prometeu em maio de 2011 perdoar até US$ 1 bilhão dos US$ 3,2 bilhões que o Egito deve aos Estados Unidos e garantir outro US$ 1 bilhão em empréstimos para infraestrutura e programas de criação de empregos.

Após as eleições que levaram o islamista Mohamed Mursi à presidência em junho, os Estados Unidos começaram a negociar os detalhes de como esse dinheiro seria usado.

"Estamos ainda negociando. Acho que estamos perto de as concluir. É óbvio que o Congresso tem que aprovar o que estamos fazendo e estamos consultando republicanos e democratas, e realmente há o apoio de ambos os lados", disse Nides.