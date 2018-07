EUA querem mísseis da Otan na fronteira turca Washington afirmou ontem que é favorável ao pedido do governo turco para que a Otan instale mísseis de defesa antiaérea Patriot na fronteira da Turquia com a Síria. "Levamos muito a sério a segurança de nosso aliado na Otan e estaríamos dispostos (a responder) favoravelmente (ao pedido de Ancara)", afirmou Mark Toner em nome do Departamento de Estado americano. "Queremos fazer todo o possível para proteger nosso aliado próximo." A solicitação da Turquia foi recebida formalmente ontem pela Otan.