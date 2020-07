EUA querem proibir viagens de membros do Partido Comunista Chinês

Paul Mozur e Edward Wong, The New York Times

WASHINGTON - O governo Trump está considerando uma proibição abrangente de vistos para os Estados Unidos de membros do Partido Comunista Chinês e suas famílias, segundo pessoas familiarizadas com a proposta, uma medida que certamente deve provocar retaliação contra americanos que tentam entrar ou permanecer na China e exacerbar as crescentes tensões entre as duas nações.

A ordem executiva, ainda em versão preliminar, também poderia autorizar o governo dos Estados Unidos a revogar os vistos dos membros do partido e de suas famílias que já estão no país, levando à sua expulsão. A ordem também visa limitar as viagens aos Estados Unidos por membros do Exército Popular de Libertação e executivos de empresas estatais, embora muitos deles também sejam membros do partido.

Os detalhes do plano, descritos ao New York Times por quatro pessoas com conhecimento das discussões, ainda não foram finalizados, e o Presidente Trump pode rejeitá-lo. Enquanto o presidente e seus estrategistas de campanha pretendem retratá-lo como 'durão' com a China, Trump vacilou em ações contra o governo chinês desde que assumiu o cargo em 2017. Ele criticou a China em algumas questões, principalmente comércio. Mas também elogiou o presidente Xi Jinping, implorou a Xi para ajudá-lo a vencer a reeleição e permaneceu em silêncio sobre a repressão em Hong Kong e Xinjiang.

Existem questões práticas também. O Partido Comunista Chinês tem 92 milhões de membros. Quase três milhões de cidadãos chineses visitaram os Estados Unidos em 2018, embora os números tenham caído devido à pandemia de coronavírus e à atual proibição à maioria dos viajantes da China. O governo dos EUA não tem conhecimento do status dentro do partido da grande maioria deles. Portanto, seria difícil tentar identificar imediatamente os membros do partido para impedir sua entrada ou expulsar os que já estão nos Estados Unidos.

A ordem presidencial citaria o mesmo estatuto da Lei de Imigração e Nacionalidade usada em 2017 para proibir viajantes de países predominantemente muçulmanos. A lei dá ao presidente o poder de bloquear temporariamente as viagens aos EUA de estrangeiros considerados "prejudiciais aos interesses" dos Estados Unidos."

Uma proibição tão ampla seria a ação mais provocativa contra a China pelos Estados Unidos desde o início da guerra comercial entre os dois países em 2018. Envenenaria ainda mais as relações EUA-China, mesmo depois de vários anos de confrontos abertos sobre economia, tecnologia e a influência global. Diplomatas e analistas tem chamado estes confrontos de uma nova Guerra Fria.

Funcionários da Casa Branca, do Departamento de Estado e do Departamento de Segurança Interna estiveram envolvidos na discussão sobre a proibição. Os funcionários dessas agências também continuam a debater uma variedade de formulações para proibir as viagens chinesas aos Estados Unidos, como impedir apenas os 25 membros do Politburo e suas famílias.

Nos últimos meses, altos funcionários do governo tentaram fazer uma distinção entre membros do partido e outros chineses, dizendo que o partido deve ser punido por suas ações - e que suas ambições globais devem ser frustradas. Eles denunciaram o que chamam de males do Partido Comunista Chinês, apontando para o papel de seus funcionários na cobertura do surto inicial de coronavírus, nas detenções de um milhão ou mais de muçulmanos em campos de concentração e no desmantelamento das liberdades civis em Hong Kong.

O Partido Comunista é uma parte poderosa da vida na China. Enquanto seus líderes mantêm o controle da política interna e externa, os que estão nos escalões mais baixos fazem de tudo, desde supervisionar as escolas até gerenciar as situações nos bairros. Nas últimas décadas, muitos cidadãos se uniram para ajudar em uma ampla gama de setores: negócios, ensino superior e até nas artes. Muitos membros do partido não concordam com a ideologia oficial; alguns são cristãos que frequentam igrejas subterrâneas, por exemplo.

Muitos chineses fora do partido elogiam a alta liderança, mas reclamam de corrupção entre as autoridades locais.

Contando os membros do partido e suas famílias, a proibição pode impedir as viagens para os Estados Unidos de 270 milhões de pessoas, segundo uma estimativa do governo Trump.

“A esmagadora maioria do PCC não têm envolvimento ou contribuição na formulação de políticas de Pequim, portanto, perseguir toda a composição do partido é como a China sancionando todos os republicanos por causa de frustrações com Trump ”, disse Jude Blanchette, estudiosa da China no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington. "Esse movimento inflamaria a opinião pública na China, pois atingiria quase 10% de toda a população chinesa e o faria com base em afirmações gerais de culpa".

Além das proibições de viagem de 2017, o governo Trump estabeleceu outras restrições de entrada. Este ano, durante a pandemia, proibiu a entrada da maioria dos cidadãos da China, bem como da União Europeia e de outras nações. E no mês passado, ele bloqueou vistos de emprego e ampliou as restrições à emissão de green cards, movimentos que manteriam até 525.000 trabalhadores estrangeiros fora dos Estados Unidos pelo resto do ano.

O Departamento de Estado também anunciou restrições de visto para várias categorias de cidadãos chineses. Entre eles estão funcionários responsáveis pelo internamento em massa e vigilância de minorias étnicas muçulmanas na região de Xinjiang e jornalistas que trabalham nos Estados Unidos.

Em maio, autoridades americanas disseram que o governo estava cancelando os vistos de estudantes de nível superior ou superior nos Estados Unidos que tinham vínculos com certas instituições militares chinesas - a primeira proibição de uma categoria de estudantes chineses, que compõem o maior grupo internacional de estudantes do país.

Na quarta-feira, o secretário de Estado Mike Pompeo anunciou a proibição de alguns funcionários de empresas de tecnologia chinesas, incluindo a Huawei, que "fornecem apoio material a regimes que praticam abusos dos direitos humanos em todo o mundo".

Apesar da admiração de Trump por Xi, as autoridades de segurança nacional tentaram pressionar por políticas duras contra a China, projetadas para combater o que consideram ações expansionistas perigosas por líderes e agências chinesas. A pandemia e as recentes ações de Pequim em Hong Kong ajudaram a levar as relações entre as duas nações ao ponto mais baixo em décadas.

Ao mesmo tempo, alguns dos principais consultores econômicos de Trump promoveram uma abordagem mais suave à China, alertando para mais danos à economia mundial e à queda dos mercados de ações. Esses conselheiros e aliados entre os executivos americanos provavelmente vão se opor a uma ampla proibição de visto para membros do Partido Comunista, alguns dos quais fazem negócios com empresas americanas.

Uma proibição ampla daria ao Departamento de Estado novos poderes para impedir que líderes políticos e empresariais chineses e suas famílias entrem nos Estados Unidos. (A filha de Xi, Xi Mingze, frequentou a Universidade de Harvard com um pseudônimo.)

Isso também permitiria ao departamento formalizar um processo pelo qual as autoridades americanas pudessem indagar sobre o status do partido durante as entrevistas de pedidos de visto e nos formulários. Se a Ordem for aprovada, o Departamento de Segurança Interna compartilharia a responsabilidade pela execução da proibição.

Vários cidadãos chineses que viajaram para os Estados Unidos nos últimos anos disseram que não se lembraram de nenhuma pergunta sobre se eram membros do partido durante os pedidos de visto.

A ordem executiva ao que o NYTimes teve acesso enfatiza o recente comportamento flagrante da China, em particular o roubo de propriedade intelectual por atores estatais chineses e as chamadas proibições de saída usadas pelas autoridades de segurança para impedir que alguns cidadãos dos EUA deixem a China.

Este mês, o Departamento de Estado renovou um aviso de viagem, dizendo que as autoridades chinesas se envolveram em "aplicação arbitrária das leis locais para outros fins que não a manutenção da lei e da ordem", que podem incluir "detenção e uso de proibições de saída".

Em um discurso em Pequim neste mês, Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China, disse que o relacionamento entre EUA e China estava enfrentando seu “desafio mais grave” desde a normalização dos laços diplomáticos entre os dois países em 1979.