EUA estudam sanção contra bilionário mexicano por negócios com Venezuela

Os EUA estão considerando sanções contra o bilionário mexicano David Martinez, como parte de seu esforço para derrubar o regime do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cortando o acesso do gestor de fundos de Wall Street ao financiamento, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg.

Oficiais do Departamento do Tesouro também discutiram colocar Martinez, fundador do Fintech Advisory Inc., como “cidadão especialmente designado”, uma lista de pessoas sancionadas pelo Tesoruo americano e que têm viagens restritas e limite de acesso a contas bancárias.

Martínez teria negócios com autoridades venezuelanas sancionadas, incluindo o ministro das Finanças Simon Zerpa e o ministro do Interior, Tareck El Aissami. Martinez visitou Caracas em dezembro para obter acordos para facilitar a entrada de dinheiro para o chavismo.

Cidadão mexicano que também possui cidadania britânica. Martínez passa grande parte do tempo em Nova York. Ele é o único proprietário da Fintech, que tem um escritório na Park Avenue, em Manhattan, demonstraram documentos apresentados no ano passado.

Ao tomar medidas contra Martinez, o governo Trump estaria procurando enviar uma mensagem ainda mais dura aos financistas que não tolerará esforços para levantar fundos para o governo autocrático de Maduro. Os EUA e mais de 51 outros governos reconhecem o líder da Assembléia Nacional, Juan Guaido, como o líder legítimo da Venezuela e reforçaram medidas no último mês para tentar expulsar Maduro.

O Tesouro americano intensificou as punições financeiras na Venezuela em 2017 e, no mês passado, impôs sanções mais duras ao petróleo, cortando efetivamente o governo do mercado norte-americano.

Em abril de 2017, a Fintech concedeu ao governo de Maduro um empréstimo de US$ 300 milhões, garantido por títulos do Tesouro venezuelano com valor nominal de US$ 1,3 bilhão. Embora esse acordo não viole as regras da época, irritou as autoridades dos EUA que o viram como uma tábua de salvação para um regime despótico, disseram as fontes ouvidas pela Bloomberg.

Foi uma das últimas transações conhecidas entre uma empresa americana ou européia e Caracas - a outra foi a compra de quase US$ 3 bilhões em títulos pela Goldman Sachs Asset Management, - antes que a administração Trump reforçasse as sanções.

Desde então, o veterano de dívidas inadimplentes viajou para a capital venezuelana para apresentar Zerpa, El Aissami e outros sobre possíveis acordos financeiros, incluindo trocas de dívida por capital com os governos russo e chinês, três pessoas familiarizadas com o assunto. disse.

"A Venezuela está sob um microscópio e a liderança da política venezuelana de Washington é o estrangulamento financeiro", disse Benjamin Gedan, ex-diretor da América do Sul no Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, que disse não ter conhecimento direto das práticas da Fintech ou dos planos do Tesouro. empresa. "Se você se envolver nesses tipos de transações, você está minando isso."

Martinez tinha um patrimônio líquido de US $ 2,4 bilhões em dezembro de 2016, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. Isso o colocaria entre os mexicanos mais ricos do mundo, embora passe a maior parte do tempo em Londres e Nova York, visitando Monterrey apenas para ver a família. Em 2003, ele chamou a atenção das socialites de Manhattan quando desembolsou US$ 42 milhões por um apartamento no Time Warner Center.

O gestor de investimentos tentou lucrar com quase todos os casos de nações com problemas financeiros que apareceram nas últimas três décadas, da Grécia ao Paquistão. Ele investiu pesadamente na Argentina, onde ficou conhecido como um "abutre amigo" pelo ex-presidente Néstor Kirchner, em seu termo para descrever os fundos de hedge que buscavam lucrar com os problemas da nação./ BLOOMBERG