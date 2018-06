EUA querem solução diplomática para crise com Coreia do Norte

NOVA DÉLHI - O governo dos EUA quer uma solução diplomática ante a escalada de tensão com a Coreia do Norte em razão do programa nuclear e balístico de Pyongyang, afirmou o secretário de Defesa americano, Jim Mattis. "Nosso objetivo é resolver tudo isto de forma diplomática", disse ele em uma entrevista coletiva em Nova Délhi.

Washington "conserva paralelamente a capacidade para enfrentar as ameaças mais perigosas da Coreia do Norte", completou Mattis. O secretário de Defesa desembarcou na segunda-feira 25 na Índia para uma visita que visa reforçar as relações bilaterais com Nova Délhi e conter o aumento de poder da China.

A Coreia do Norte acusou na véspera o presidente americano, Donald Trump, de "declarar guerra" por ter enviado bombardeiros estratégicos para as proximidades de suas costas, uma afirmação que Casa Branca chamou de "absurda".

Em uma demonstração de força, o governo americano enviou no sábado bombardeiros estratégicos para sobrevoar as proximidades da costa da Coreia do Norte, o que colocou ainda mais pressão militar à tensão política da semana, exacerbada por uma troca de insultos e ameaças.

Pequim

A China advertiu nesta terça-feira, 26, que ninguém sairia vencedor de uma guerra com a Coreia do Norte. "Ninguém sairia vencedor de uma guerra na península coreana, que seria ainda pior para a região", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lu Kang, em uma entrevista coletiva.

"As provocações mútuas podem apenas aumentar o risco de um confronto", completou. "Esperamos que os líderes políticos nos EUA e Coreia do Norte tenham suficiente senso comum para compreender que recorrer à força e à potência militar não é uma decisão viável", declarou. / AFP