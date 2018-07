EUA querem tropas internacionais em Abyei Os EUA afirmaram ontem que mandaram o rascunho de uma resolução ao Conselho de Segurança da ONU que autoriza o deslocamento de 4,2 mil soldados etíopes a Abyei, no Sudão - região rica em petróleo disputada pelo norte e o sul. Diversos massacres têm sido registrados no local nas últimas semanas. A embaixadora americana na ONU, Susan Rice, disse estar "preocupada com a situação humanitária".