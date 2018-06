EUA: Questões do Brasil sobre NSA são legítimas

Rice e Figueiredo reuniram-se nesta quarta-feira na Casa Branca depois de a presidente Dilma Rousseff ter exigido de Washington respostas sobre as denúncias de que a Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA, na sigla em inglês) espionou as comunicações. A próxima visita oficial de Dilma aos EUA, programada para outubro, está condicionada à resposta norte-americana.

Na semana passada, durante a reunião do Grupo dos 20 (G-20, que reúne as nações mais industrializadas e as principais potências emergentes do mundo) em São Petersburgo, o presidente dos EUA, Barack Obama, prometeu explicações a Dilma.

Na conversa com Figueiredo, Rice acusou a imprensa de "distorcer" algumas das informações sobre os atos de espionagem promovidos pela NSA. Segundo ela, no entanto, são legítimos os questionamentos em relação a como os EUA empregam sua capacidade de espionagem, o que vem criando tensão nas relações entre Brasília e Washington. Fonte: Associated Press.