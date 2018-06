EUA reabrem embaixadas que estavam sob ameaça

A Embaixada dos EUA em Sanaa, Iêmen, permanecerá fechada, pois o temor de um ataque permanece elevado, assim como o consulado americano em Lahore, Paquistão. Outras representações diplomáticas permanecerão fechadas em razão dos feriados muçulmanos que marcam o fim do mês sagrado do Ramadã.

Comunicações interceptadas teriam captado mensagens eletrônicas entre o chefe da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, e o líder da célula da rede radical islâmica na Península Arábica, cuja sede fica no Iêmen, Nasser al-Wuhayshi. Nas mensagens, Zawahiri ordenava a realização de atentados.

"Continuaremos a avaliar as ameaças a Sanaa e Lahore para depois tomar uma decisão sobre a reabertura das representações diplomáticas", informou a porta-voz do Departamento de Estado, Jen Psaki. "Também continuaremos a avaliar as informações sobre essas e outras representações para tomar as medidas apropriadas para proteger nosso pessoal e os cidadãos americanos no exterior", acrescentou.

"Não há indicações de uma nova ameaça, somente nosso compromisso de adotar a precaução e os passos apropriados para proteger nossos funcionários e os que visitam nossas instalações no exterior", informou o Departamento de Estado. REUTERS e AP