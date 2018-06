EUA realizam ataque com mísseis na Somália

WASHINGTON - O Exército dos Estados Unidos lançou um ataque com mísseis na Somália no domingo, tendo como alvo um líder do grupo somali Shehab, disse um funcionário de defesa.

"O ataque foi contra um comandante sênior do grupo Shebab", afirmou o funcionário. Ele se recusou a confirmar a identidade do líder que teria sofrido o atentado e disse que o Exército americano estava tentando determinar se o ataque foi bem sucedido./ DOW JONES