EUA realizam cúpula contra o terrorismo no dia 18 de fevereiro

Ao mesmo tempo, autoridades ocidentais que estão reunidas hoje em Paris concordaram em reforçar os controles nas fronteiras, melhorar a cooperação em rastrear combatentes estrangeiros que vão para a Síria e o Iraque, e combater a propaganda e o recrutamento de grupos islâmicos na internet, afirmou o ministro do Interior francês, Bernard Cazeneuve.

Para Holder, "estas são as medidas que os nossos países podem tomar para certificar que nós protegemos os valores que realmente nos unem". "Temos de lidar não só com os perpetradores de tais ataques, mas também com as causas subjacentes." Fonte: Dow Jones