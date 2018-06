EUA realizam segunda rodada de ataques na Síria

Estadão Conteúdo 24 Setembro 2014 | 18h41

"Essas operações estão em andamento, por isso não vamos fornecer detalhes adicionais no momento. Vamos fazê-lo mais tarde como operacionalmente adequado", disse o porta-voz do Pentágono, almirante John Kirby, em um comunicado.

A série mais recente de ofensivas teve início com um bombardeio coordenado entre os EUA e a Jordânia contra uma área de testes do grupo extremista na fronteira do Iraque. Mais tarde, um ataque muito maior destruiu alvos em diversas localidades controladas pelos militantes.

Autoridades disseram que os focos foram territórios do Estado Islâmico. Aeronaves militares árabes mais uma vez voaram junto com os aviões norte-americanos, disseram os oficiais, mas eles se recusaram a informar exatamente quais países participaram dessa segunda rodada de ofensivas. / REUTERS e DOW JONES