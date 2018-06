EUA realizarão reunião para discutir corte de ajuda financeira ao Egito

WASHINGTON - A Casa Branca vai realizar uma reunião de gabinete para discutir o corte de US$ 1,5 bilhão em ajuda americana ao Egito. O porta-voz do governo Josh Earnest confirmou que a reunião do Conselho Nacional de Segurança vai ocorrer ainda nesta terça-feira, 20.

Membros do gabinete, como o secretário de Estado John Kerry, participarão do encontro.

Informações divulgadas anteriormente sugeriam que os EUA cortaram a ajuda ao Egito, mas o governo afirma que não tomou uma decisão final desde que os militares derrubaram o presidente Mohamed Morsi, pertencente à Irmandade Muçulmana, e intensificaram a repressão aos oponentes islamitas.

"Essa revisão não foi concluída e matérias publicadas em contrário de que a assistência para o Egito foi cortada não são precisas", afirmou Earnest a jornalistas. O porta-voz também disse que a detenção do líder da Irmandade Muçulmana Mohamed Badie não está em conformidade com o padrão que os EUA esperam manter na proteção dos direitos humanos básicos./ AP e REUTERS