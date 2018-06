EUA reconhecem oposição como representante da Síria O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse na noite desta terça-feira que os EUA reconheceram o Conselho Opositor da Síria como "legítimo representante" do povo sírio. O Conselho, formado recentemente no Catar, reúne vários grupos opositores que tentam derrubar Bashar Assad. Os seis países árabes do Golfo Pérsico, França, Grã-Bretanha, Itália e Turquia já reconheceram o Conselho. Obama disse que o reconhecimento poderá significar um aumento da ajuda americana aos rebeldes sírios, mas destacou que os opositores precisam mostrar "responsabilidades e compromissos", respeitando os direitos das mulheres e das minorias.