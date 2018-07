EUA reduzem sanções contra Mianmar

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Barack Obama, disse na quarta-feira que está formalmente reduzindo as sanções financeiras contra Mianmar, o mais recente passo de Washington para apoiar reformas políticas e econômicas na nação do sudeste asiático. "Reduzir as sanções é um forte sinal de nosso apoio por reforma, e vai fornecer incentivos imediatos aos reformadores e benefícios significativos para a população de Mianmar", afirmou o presidente em um comunicado divulgado pela Casa Branca.

Obama disse que a medida vai permitir às companhias americanas fazerem negócios em Mianmar e obriga as empresas a apresentar relatórios sobre suas atividades com o país, aumentando a transparência. Ele afirmou também que os EUA estão ampliando as sanções contra aqueles que buscam minar as reformas e se envolvem em abusos dos direitos humanos.

"As reformas econômicas e políticas de Mianmar permanecem inacabadas. O governo dos EUA continua profundamente preocupado com a falta de transparência com o ambiente de investimento em Mianmar e com o papel dos militares na economia", disse Obama.

As relações entre EUA e Mianmar melhoraram desde a eleição do presidente Thein Sein, no ano passado. Ele reduziu os controles sobre a mídia e a internet e libertou a prêmio Nobel Aung San Suu Kyi da prisão domiciliar.

Com Dow Jones