EUA: Regiões atingidas por nevasca retomam atividades

A tempestade criou camadas de neve de até três metros de altura em várias regiões da chamada Nova Inglaterra, incluindo Nova York e outros Estados ainda marcados pelo Furacão Sandy, em outubro passado. Três províncias do Canadá também foram atingidas no final de sábado (09).

Em Nova York, a maioria das estradas foi limpa na manhã deste domingo. No Central Park, a camada de neve acumulada estava em pouco menos de um metro no início do dia. Os aeroportos LaGuardia, John F. Kennedy e Newark, que suspenderam todo os voos durante o auge da tempestade, na sexta-feira (08), retomaram o serviço, com atrasos.

A empresa de transporte ferroviário Amtrak havia informado que as viagens entre Nova York e Boston seriam interrompidas até este domingo, mas os trens, aos poucos, retomam as programações normais para Washington.

Em Massachusetts e em Connecticut, foi proibida a circulação nas ruas. "Nós temos muita neve para remover e levaremos tempo. A remoção é um requisito necessário para que possamos restaurar a energia", afirmou o governador de Massachusetts, Deval Patrick. As informações são da Dow Jones.