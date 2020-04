EUA registram quase 2 mil mortes em 24 horas pelo segundo dia consecutivo

Os Estados Unidos registraram quase duas mil mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, pelo segundo dia consecutivo, segundo boletim da Universidade Johns Hopkins publicado na noite desta quarta-feira, 8.

O registro de 1.973 óbitos, um recorde, foi ligeiramente superior às 1.939 mortes informadas na terça-feira.

No total, o novo coronavírus já matou 14.695 pessoas no país, segundo números oficiais. Os EUA são o terceiro país com maior número de mortos pela pandemia, atrás apenas da Espanha, com 14.555, e da Itália, com 17.669. /AFP