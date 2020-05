EUA registram 1.450 mortes por covid-19 em 24 horas

LEIA TAMBÉM > Carta secreta a Trump

WASHINGTON - Os Estados Unidos registraram 1.450 mortes em 24 horas pela covid-19. De acordo com um relatório da Universidade Johns Hopkins neste domingo, 3, o número total de mortos pelo novo coronavírus no país superou os 67.600.

A contagem realizada pela universidade, situada em Baltimore, também aponta que mais de 1,15 milhão de casos da doença já foram diagnosticados no país. O número de mortes teria alcançado, nesse domingo, 67.674 mortes.

Os Estados Unidos são o país mais atingido pela pandemia no mundo, tanto em número de mortos, quanto em casos confirmados. Apesar disso, os balanços do fim de semana apresentaram uma queda no número diário de mortos pela doença.

Na quarta-feira, 29 de abril, o país registrou 2.502 mortes por covid-19./ AFP