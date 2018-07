EUA registram estabilidade em índice de desemprego em outubro

O desemprego nos Estados Unidos ficou praticamente estável em outubro, subindo ligeiramente para 7,9% depois de ter registrado uma taxa de 7,8% no mês anterior, anunciou nesta sexta-feira o Escritório de Estatísticas do Trabalho do país.

Segundo o órgão, 171 mil vagas foram criadas no mês passado - um ritmo mais robusto que o verificado nos meses anteriores. Mas analistas já vinham alertando que o crescimento das vagas tende a ser compensado pela reentrada de trabalhadores ociosos na força de trabalho.

O número de pessoas desempregadas permaneceu estável em 12,3 milhões, mas o número de pessoas trabalhando poucas horas por razões econômicas - involuntariamente, porque não conseguem achar empregos de tempo integral - caiu em 269 mil, para 8,3 milhões.

As estatísticas do emprego são as últimas a serem divulgadas antes das eleições presidenciais, na terça-feira. Analistas não creem que os números possam mudar dramaticamente o quadro eleitoral, já que as discussões sobre a economia há muito tempo dominam a campanha.

A taxa de desocupação é maior entre os negros, eleitorado onde o presidente Barack Obama tem cerca de 95% de apoio. Nesse grupo, a taxa passou de 13,4% em setembro para 14,3% em outubro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.