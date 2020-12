EUA registram mais de 3 mil mortes por coronavírus em 24 horas

Os Estados Unidos registraram mais de 3 mil mortes por covid-19 e 220 mil novas infecções em 24 horas, informou nesta quarta-feira, 9, a universidade Johns Hopkins. Os números se aproximam dos recordes atingidos pelo país durante o auge da pandemia.

As autoridades dos EUA esperavam um aumento no número de casos e de mortes após o feriado do Dia de Ação de Graças, há duas semanas, quando milhões de cidadãos se deslocaram apesar dos apelos para que permanecessem em casa. /AFP