EUA: relatório pode impedir venda de armas ao Bahrein

O secretário-assistente de Estado, David Adams, garantiu ao senador democrata Ron Wyden, crítico do acordo com o Bahrein, que Washington olhará com atenção as conclusões de uma comissão que investiga supostos abusos aos direitos humanos cometidos no Bahrein.

"O departamento revisará as conclusões da comissão com cuidado e avaliará os esforços do governo bareinita em implementar as recomendações e fazer as reformas necessárias", disse Adams. A comissão deverá reportar suas conclusões em 30 de outubro, em relatório sobre a repressão das autoridades bareinitas aos manifestantes a partir de meados de março. A monarquia bareinita afirma que 24 pessoas foram mortas, mas a oposição xiita afirma que foram mortas 31 pessoas.

As informações são da Dow Jones.