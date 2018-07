EUA: republicanos centram foco na Super Terça

Todos os quatro competidores, Mitt Romney, Rick Santorum e Newt Gingrich e Ron Paul, visitaram Washington antes de uma votação do partido hoje, mas três deles estão em campanha em Ohio, um dos dez Estados que protagonizarão a denominada Super Terça.

Ohio é um dos Estados que contribuirá com mais delegados para a Convenção Nacional republicana, que será realizada em 27 a 30 de agosto em Tampa, na Flórida, e um triunfo lá poderá impulsionar a corrida de Romney na disputa republicana. Ele precisa do apoio de 1.144 delegados para obter a indicação republicana.

"Deixe-me falar uma coisa, os outros caras passaram suas vidas em Washington, trabalhando em um mundo de influência e, em alguns casos, fazendo lobby", afirmou Romney sobre seus rivais em um evento na noite de ontem em Cleveland. "Se vocês querem ter crescimento econômico e criação de empregos, eu acho que ter um emprego ajuda. E eu tenho."

A campanha em Washington é a última antes das eleições parciais no dia de 6 de março, a chamada Super Terça, que será realizada nos Estados do Alasca, Georgia, Idaho, Massachusetts, North Dakota, Oklahoma, Tennessee, Vermont e Virginia e Ohio.

A disputa em Washington também é uma oportunidade para Paul, que gastou aproximadamente US$ 40 mil com propaganda em canais de TV a cabo. Em Ohio, Romney, Santorum e Gingrich planejam participar de um fórum da Hckabee neste sábado. Romney também deverá participar de eventos em Dayton and Cincinnati. Santorum e Gingrich têm discursos previstos em um jantar do Lincoln Day, no Bowling Green, e outros eventos planejados no Estado. As informações são da Associated Press.