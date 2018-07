EUA: Republicanos perdem 3 cadeiras no Senado

Em Massachusetts, a desafiante democrata Elizabeth Warren derrotou o senador republicano Scott Brown.

Em Indiana, o deputado Joe Donnelly venceu o republicano Richard Mourdock na disputa pela cadeira deixada pelo republicano moderado Richard Lugar. Na reta final da campanha, Mourdock atraiu duras críticas ao declarar que a gravidez resultante de estupro seria uma "obra de Deus".

No Maine, a aposentadoria da senadora republicana Olympia Snowe abriu caminho para a vitória do candidato independente Angus King. Analistas acreditam que ele se alinhará com os democratas. As informações são da Associated Press.