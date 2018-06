EUA ressaltam importância da parceria com Japão

"Nós queremos ressaltar a importância da Parceria Trans-Pacífico em áreas como agricultura e setor automotivo", disse o deputado Paul Ryan, que é presidente do Comitê de Orçamento da Câmara. EUA e Japão planejam anunciar um acordo inicial para a Parceira Trans-Pacífico durante a visita de Obama, mas existem alguns obstáculos.

Os japoneses estão reticentes em abrir seu mercado agrícola, que apesar de pequeno tem grande importância política. Na semana passada, o representante de Comércio dos EUA, Michael Froman, se encontrou com o ministro de Economia japonês, Akira Amari, mas as partes não conseguiram chegar a um acordo.

Ryan e o líder da maioria republicana na Câmara, Eric Cantor, ressaltaram a importância do Japão adotar reformas estruturais para estimular a economia. "Nós estamos aqui porque acreditamos na aliança EUA-Japão", comentou. "Como uma potência no Pacífico, nós vemos essas parceira com o Japão como o principal foco de prosperidade na região", acrescentou. Os norte-americanos estão interessados em ajudar o Japão e assim fazer frente ao poder crescente da China.

Abe também ressaltou a importância da parceria. "Eu acredito que, com essa reunião de cúpula, nós seremos capazes de destacar o papel de liderança que a aliança EUA-Japão tem na criação de uma Ásia próspera e pacífica", comentou o premiê japonês. Fonte: Dow Jones Newswires.