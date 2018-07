EUA retiram 10.000 soldados do Afeganistão

A retirada é o primeiro passo do plano norte-americano para desmantelar a operação de guerra no Afeganistão, repassar a responsabilidade pela segurança às autoridades locais e encerrar a missão de combate da coalizão presente no país centro-asiático até o fim de 2014. Apesar da retirada de 10.000 soldados do Afeganistão, porém, os EUA ainda mantém 91.000 militares no país.

O anúncio ocorre apenas uma semana depois de os EUA terem encerrado sua operação de guerra no Iraque e de as últimas tropas de combate presentes no país árabe terem sido despachadas para o Kuwait. As informações são da Associated Press.