EUA retiram benefício tributário a exportações russas

A Casa Branca também informou que o envolvimento da Rússia na Ucrânia tornou "particularmente apropriado tomar esse passo agora". O SGP foi idealizado para que mercadorias de países em desenvolvimento possam ter acesso privilegiado aos mercados dos países desenvolvidos, facilitando o avanço das nações beneficiadas nas etapas no processo de desenvolvimento.

Segundo a Casa Branca, a medida fará com que mercadorias importadas da Rússia fiquem sujeitas a alíquotas de tributação normais.

O anúncio ocorre no mesmo dia em que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que seu país retirou tropas da fronteira com a Ucrânia. A Casa Branca afirma que não há até o momento nenhuma evidência de que a Rússia tem feito isso. Fonte: Associated Press.