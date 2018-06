EUA retiram destroier de buscas por avião desaparecido

A 7ª Frota da Marinha dos EUA determinou que aviões da Marinha de longo alcance são meios mais eficientes de procurar pela aeronave ou por destroços, já que a área de buscas foi ampliada para o sul do Oceano Índico. Aeronaves P-3 e P-8 de vigilância de longo alcance da Marinha continuarão envolvidas nas buscas, disse o comandante William Marks, porta-voz para a 7ª Frota, em comunicado enviado por e-mail. O USS Kidd, um destroier da classe Arleigh Burke que participava das buscas no Oceano Índico, irá retornar às suas funções normais.

O P-8 Poseidon e o P-3 Órion podem percorrer até 38.850 quilômetros quadrados em um voo de nove horas. As aeronaves também estão equipadas com avançados radares de busca de superfície e sensores eletro-ópticos e podem voar em baixas altitudes se for necessária identificação visual. A decisão foi tomada após consulta com o governo da Malásia. Fonte: Associated Press.