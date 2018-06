EUA retiram familiares dos funcionários do Mali O Departamento de Estado dos Estados Unidos ordenou que todos os familiares dos funcionários que trabalham na embaixada americana em Bamako, no Mali, deixem o país. Em um alerta emitido no fim desta sexta-feira, o departamento também aconselha os americanos a evitarem viajar para nações do oeste africano por causa dos conflitos em curso e em razão da atividade militante islâmica no centro e no norte do país.