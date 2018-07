EUA retiram grupo de esquerda do Irã da lista do terror Funcionários do governo dos Estados Unidos disseram que a administração Obama irá pedir ao Congresso que retire uma organização de esquerda iraniana, a Mujaheddin-e-Khalq (MEK), da lista de grupos terroristas. Antiga organização marxista do Irã, a Mujaheddin participou da revolução Iraniana de 1979, mas logo em seguida entrou em choque com os islâmicos xiitas e passou a ser perseguida por Teerã. Refugiada no Iraque, a organização virou aliada do ex-ditador Saddam Hussein, morto em 2006. A Mujaheddin estava na lista norte-americana de terroristas desde 1997.