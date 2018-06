EUA retirarão sigilo sobre documentos militares da ditadura argentina

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciará durante sua visita à Argentina na próxima semana um plano para retirar pela primeira vez o sigilo sobre documentos militares e de inteligência sobre a "guerra suja" da última ditadura argentina (1976-1983), informou nesta quinta-feira, 17, a Casa Branca.

"A pedido do governo argentino, o presidente (Obama) anunciará um amplo esforço para divulgar mais documentos, incluindo, pela primeira vez, registros militares e de inteligência" americanos, garantiu a assessora de segurança nacional da presidência, Susan Rice, em discurso em Washington.

A visita de Obama à Argentina coincidirá com o 40º aniversário do golpe que deu início à última ditadura no país, razão pela qual o presidente planeja visitar o Parque da Memória de Buenos Aires para prestar homenagem aos cerca de 30 mil desaparecidos durante esse regime militar, acrescentou Rice. / EFE