EUA retomarão sanções contra Irã, mas oito países poderão manter importação de petróleo

WASHINGTON - O governo dos Estados Unidos confirmou oficialmente a retomada na segunda-feira de todas as sanções contra o Irã que estavam suspensas como parte do acordo nuclear de 2015, mas anunciou que oito países poderão continuar importando petróleo, anunciou o secretário de Estado, Mike Pompeo, nesta sexta-feira, 2.

O Departamento do Tesouro pedirá que o Irã saia do circuito bancário internacional Swift e anunciou que adicionou 700 pessoas e entidades à lista de alvos das sanções. França, Alemanha, Reino Unido e a União Europeia condenaram as novas sanções e prometeram proteger as companhias europeias que negociam de forma "legítima" com Teerã.

A retomada das medidas punitivas contra Teerã "está orientada a privar o regime dos recursos que utiliza para propagar a morte e a destruição por todo o mundo", disse Pompeo. "Nosso objetivo é obrigar o Irã a abandonar permanentemente suas documentadas atividades ilegais e a começar a se comportar como um país normal."

Pompeo não citou os países eximidos da proibição de comprar petróleo iraniano, mas indicou que esta exceção foi concedida a nações que prometeram ou que começaram a reduzir as compras de petróleo da República Islâmica, cuja economia depende em grande parte destes recursos. "A pressão máxima implica pressão máxima", disse Pompeo.

O anúncio surge seis meses depois de o presidente Donald Trump abandonar o acordo nuclear com o Irã e começar a retomar as sanções que haviam sido suspensas ou eliminadas por seu antecessor, Barack Obama.

Pouco após o anúncio de Pompeo, Trump publicou em sua conta no Twitter uma imagem com os dizeres "As sanções estão chegando". As letras têm tipografia semelhante à utilizada no logotipo série Game of Thrones, da HBO, e remete a uma frase recorrente na produção: "O inverno está chegando".

Um primeiro conjunto de medidas punitivas, que haviam sido retiradas em troca do compromisso assinado em 2015 pelo Irã e as grandes potências para que Teerã não fabricasse uma bomba atômica, foi retomado em agosto. O processo de restabelecimento das sanções termina na segunda-feira com as proibições ao comércio de petróleo, atividades bancárias e outras operações comerciais. / AFP