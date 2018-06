EUA revelam secretário de Assuntos de Veteranos na 2ª

Se confirmado pelo Senado, McDonald irá suceder Eric Shinseki, que renunciou no mês passado em meio a críticas ao atendimento nos hospitais dos veteranos. O Assuntos de Veteranos é o maior sistema de saúde integrado dos EUA, com mais de 300 mil funcionários em tempo integral e quase nove milhões de veteranos inscritos para receber assistência.

Obama enviou um de seus principais assessores, Rob Nabors, para ajudar a investigar os problemas da agência e indicou Sloan Gibson como secretário interino enquanto procura por um substituto permanente.

Nabors e Gibson entregaram a Obama um relatório no qual relataram "significativas e crônicas falhas de sistema". Eles também citaram falta de confiança, escassez de recursos e despreparo para lidar com o aumento no número de novos e velhos veteranos com necessidades de atendimento.

McDonald liderou a Procter & Gamble de 2009 a 2013. Colegas no setor privado e militares elogiaram a escolha de McDonald, mas sua atuação no comando da P&G foi criticada por investidores. Durante esse período, William Ackman, que alcançou uma participação de 1% na companhia, pressionava a empresa a simplificar as operações e melhorar os resultados. Fonte: Associated Press.