EUA revisam para 30 número de desaparecidos em deslizamento

DARRINGTON, EUA - O número de desaparecidos após um deslizamento de terra, no Estado de Washington, foi reduzido para 30 após parte das vítimas ser localizada com vida, afirmaram autoridades.

O número de desaparecidos tinha sito estimado anteriormente em 90, à medida que as equipes de busca trabalhavam para localizar as pessoas. As equipes utilizaram nas buscas equipamento pesado, cães e as próprias mãos e enfrentaram chuva forte para localizar mais vítimas, um semana após o deslizamento destruir a pequena comunidade de Oso, ao norte de Seattle.

Os trabalhos no local foram paralisados brevemente ontem para um momento de silêncio em honra às vidas perdidas no desastre. / AP