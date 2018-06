EUA: Romney promete gerar 4 milhões de empregos O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Mitt Romney, promete gerar 4 milhões de empregos com investimento em energia. "Eu quero tornar a América independente em energia", afirmou ao citar cinco pontos para fortalecer a classe média américa no primeiro debate presidencial, que também incluem corte de impostos. O debate ocorreu na noite de hoje na Universidade de Denver, no Estado do Colorado.