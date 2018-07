EUA: Romney vence as primárias em New Hampshire

Quase 250 mil eleitores republicanos compareceram às urnas. Já durante o processo de apuração, Romney tinha mais de um terço dos votos e não podia ser mais alcançado por seu concorrentes, à frente do deputado texano Ron Paul e do ex-governador de Utah, Jon Huntsman. Romney também foi o vencedor da primária realizada na semana passada no Estado de Iowa.

Com a segunda vitória do ex-governador de Massachusetts, as atenções agora se voltam para que será o segundo colocado, e a próxima primária será no dia 21, no Estado da Carolina do Sul. "Hoje celebramos. Amanhã voltaremos ao trabalho", disse Romney, que estava tão convicto de sua vitória que seguiu para a Southern New Hampshire University para fazer seu discurso apenas 30 minutos após o fechamento das urnas. As informações são da Associated Press.