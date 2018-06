EUA: Romney vence Porto Rico e lidera em Illinois

A disputa eleitoral não parece muito acirrada entre os republicanos em Illinois. Uma pesquisa de intenção de voto feita pelo instituto Public Policy, publicada na manhã desta segunda-feira, previu uma "vitória folgada" do Romney, que está com 45% das intenções de voto, enquanto Santorum está com 30%. O pré-candidato Newt Gingrich está em terceiro com 12% das intenções, enquanto o deputado Ron Paul tem 10%. Um vitória de Romney em Illinois poderá ampliar sua liderança no número de delegados e também mostrar que seu nome político é forte no centro dos EUA. A pesquisa foi feita para o jornal Chicago Tribune. Outra pesquisa feita no começo deste mês indicava que Romney liderava em Illinois com apenas quatro pontos porcentuais de vantagem sobre Santorum.

"Agora chegou o momento de nos alinharmos todos atrás de apenas um candidato e acabar com esse trabalho, se movendo para o próximo desafio, que é ficarmos um passo mais próximos de derrotar Barack Obama", disse a mulher de Romney, Ann, logo após o pré-candidato vencer em Porto Rico.

Incluindo os resultados de Porto Rico, Romney tem agora 521 delegados, enquanto Santorum tem 253. Newt Gingrich tem 136 delegados e Paulo tem 50, de acordo com contagem da Associated Press. São necessários os votos de 1.144 delegados para um republicano virar candidato a presidente em agosto.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.