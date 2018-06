EUA: Romney vence primárias na Virgínia e Vermont O pré-candidato Mitt Romney venceu nesta terça-feira as primárias do Partido Republicano nos Estados da Virgínia e Vermont, informou a Associated Press. Segundo o Wall Street Journal, Romney obteve uma "vitória fácil" em Vermont. Mais cedo, o pré-candidato Newt Gingrich venceu as primárias na Geórgia.